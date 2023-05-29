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В Москве трое вымогателей денег у Тины Канделаки получили по восемь лет строгого режима

Происшествия
В Москве трое вымогателей денег у Тины Канделаки получили по восемь лет строгого режима

Решением Хамовнического суда Москвы трое владельцев Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle получили по восемь лет колонии по делу о вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга.

«Суд назначил Алексею Слободенюку, Евгении Москвиной и Владиславу Малушенко наказание в виде восьми лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда.

Кроме того, каждый из фигурантов должен выплатить штраф по 500 тыс. рублей. Всех их признали виновными по статье о вымогательстве. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

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