В Москве трое вымогателей денег у Тины Канделаки получили по восемь лет строгого режима

Решением Хамовнического суда Москвы трое владельцев Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle получили по восемь лет колонии по делу о вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга.
«Суд назначил Алексею Слободенюку, Евгении Москвиной и Владиславу Малушенко наказание в виде восьми лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда.
Кроме того, каждый из фигурантов должен выплатить штраф по 500 тыс. рублей. Всех их признали виновными по статье о вымогательстве. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.