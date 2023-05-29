Аналитики издания La Repubblica раскрыли коварный для украинского президента Владимира Зеленского план «Большой семерки» по возобновлению переговорного процесса с Россией насчет разрешения кризисной ситуации.
По данным журналистов, G7 хочет скормить главе киевского режима «пряник» для достижения мира с официальной Москвой. Речь идет о «гарантиях безопасности» для Украины. Процесс является тайным, указали авторы материала.
Ранее сообщалось, что Вашингтон еще до начала освободительной спецоперации на Украине разработал наступательную стратегию. Соответствующее заявление сделал политолог Бартелеми Курмон.