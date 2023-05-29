«Кобра Пугачева» в исполнении российского Су-27 восхитила французов

В Сети недавно появился видеоролик с маневром Су-27, где он выполняет одну из фигур высшего пилотажа, однако позднее стало известно, что это были кадры из симулятора. Однако во Франции уверены, что российские летчики легко могут повторить этот прием, передает «ПолитРоссия».