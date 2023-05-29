«Кобра Пугачева» в исполнении российского Су-27 восхитила французов

Прием российских самолетов Су-27 под названием «Кобра Пугачева» шокировал французов, которые теперь ожидают их сватки с американскими истребителями F-16 на Украине.
В Сети недавно появился видеоролик с маневром Су-27, где он выполняет одну из фигур высшего пилотажа, однако позднее стало известно, что это были кадры из симулятора. Однако во Франции уверены, что российские летчики легко могут повторить этот прием, передает «ПолитРоссия».
«Ух ты! Великолепно! Браво, Россия! Вы быстро справитесь с F-16! Даже если это видео из стимулятора, это не мешает нам знать, что русские пилоты отличные!» — пишут комментаторы под видео.
«Кобра Пугачева» — прием, при котором самолет увеличивает угол наклона, продолжая лететь вперед и находится в вертикальном положении или слегка запрокидываясь назад. Фигура получила такое название, так как истребитель напоминает раскрытый воротник кобры, когда двигается животом вперед.