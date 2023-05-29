Красноярские власти признали давление на жителей для участия в праймериз ЕР

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко признался, что некоторых жителей региона действительно заставляли участвовать в предварительном голосовании «Единой России», которое завершилось в воскресенье, 28 мая. Об этом он написал на своей странице в Telegram.
Накануне в пресс-службе «Единой России» сообщили об окончании подсчета голосов, поданных в электронном формате в рамках праймериз. В настоящее время происходит обработка бюллетеней очного и выездного голосования в новых регионах.
Как отметил в свою очередь Пономаренко, в предварительном голосовании на выборах депутатов городского совета Красноярска приняли участие свыше 55 тысяч человек. В то же время он допустил, что не все граждане решили поддержать того или иного кандидата по собственному желанию.
«На прошлой неделе в соцсетях появлялись публикации о том, что в предварительном голосовании принимают участие по принуждению. Безусловно, есть и такие элементы. За всеми не уследишь. Но заставить принять участие в голосовании 55 тысяч точно нельзя», — заверил чиновник.
Однако «скромность» первого замгубернатора Красноярского края Пономаренко высмеяли авторы Telegram-канала «Выборы, выборы, выборы…».
«Чего это сразу “нельзя”? Если нельзя, но очень хочется — то можно! <…> Но рады, что вы, по крайней мере, не красноярский политолог и не включаете Людвига Аристарховича [персонаж скетч-шоу “Наша Russia” — прим. ред.] с сакраментальным “а кто это сделал?”» — сыронизировали авторы публикации.
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