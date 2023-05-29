Минобороны России оставило без ответа предложения Пригожина по организации народного ополчения в приграничных регионах

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо с предложениями по организации народного ополчения в приграничных регионах страны. Текст обращения приводит его пресс-служба.
В своем письме Пригожин заявил, что в настоящее время мероприятия по формированию таких подразделений проводятся слабо. Отряды используются не по назначению, а члены формирований не оснащены вооружением согласно штату. Пригожин подчеркнул, что текущая эффективность народного ополчения «сводится к нулю», что доказывается присутствием украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничных регионах.
«Если бы существовала слаженная структура территориальной обороны, то попытка пересечения границы противником была бы пресечена», — говорится в обращении.
Предложения основателя «оркестра» по организации территориальной обороны состоят из 20 пунктов. Согласно их содержанию, Пригожин предлагает сформировать отряды народного ополчения по принципу подразделений ЧВК «Вагнер». Он рекомендует министерству обороны определить места формирования частей и соединений теробороны не дальше 50 километров от места проживания ее членов. Кроме того он предлагает обязать власти приграничных регионов обеспечить штабы народного ополчения всем необходимым имуществом.