Минобороны России оставило без ответа предложения Пригожина по организации народного ополчения в приграничных регионах

Предложения основателя «оркестра» по организации территориальной обороны состоят из 20 пунктов. Согласно их содержанию, Пригожин предлагает сформировать отряды народного ополчения по принципу подразделений ЧВК «Вагнер». Он рекомендует министерству обороны определить места формирования частей и соединений теробороны не дальше 50 километров от места проживания ее членов. Кроме того он предлагает обязать власти приграничных регионов обеспечить штабы народного ополчения всем необходимым имуществом.