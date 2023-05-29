Глава МИД Финляндии Хаависто допустил распад ОБСЕ в следующем году

Конец Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может наступить уже в следующем году. Соответствующее заявление сделал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Председательство в ОБСЕ в 2024 году должно перейти Эстонии при условии, что все 57 стран-участниц поддержат эту инициативу. Однако Россия и Белоруссия не согласились с решением передать руководство Таллину.
«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — подчеркнул Хаависто.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о превращении ООН и ОБСЕ в институты конфронтации и давления.