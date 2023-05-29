Эксперт Скрябин: стоимость газа может возрасти до 500 долларов на рынке Европы

Повышение цен на голубое топливо на европейском рынке может достигнуть уровня в 500 долларов за тысячу кубометров ресурса уже к концу этого года, передает «Российская газета» слова эксперта. Причиной такого развития событий может стать восстановление экономики Китая, которое повысит спрос на газ. Также на котировки может оказать влияние жаркое лето, так как в подобных условиях повышается расход электроэнергии, необходимой для работы кондиционеров.