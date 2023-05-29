Эксперт Скрябин: стоимость газа может возрасти до 500 долларов на рынке Европы

Газ может ощутимо подорожать на рынке Евросоюза, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Повышение цен на голубое топливо на европейском рынке может достигнуть уровня в 500 долларов за тысячу кубометров ресурса уже к концу этого года, передает «Российская газета» слова эксперта. Причиной такого развития событий может стать восстановление экономики Китая, которое повысит спрос на газ. Также на котировки может оказать влияние жаркое лето, так как в подобных условиях повышается расход электроэнергии, необходимой для работы кондиционеров.
Фьючерсы на голубое топливо на июнь в настоящий момент продемонстрировали снижение до 272 долларов за тысячу кубометров. Теплая зима стала одной из причин такой ситуации, отметил Скрябин.