Захарова предложила сенатору США Грэму лично объясниться за свои слова о русских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла способ решить вопрос с сенатором США Линдси Грэмом. Она предложила американскому политику лично объясниться за свои слова о смерти русских.
Ранее зарубежные СМИ принялись оправдывать члена верхней палаты конгресса, который назвал гибель граждан РФ на Украине результатом лучшего вложения Вашингтона. Журналисты заявили, что слова Грэма были вырваны из контекста.
«Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить ее на себя и записать короткий ролик. И только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле», — предложила Захарова в Telegram.
По данным издания Reuters, скандальный видеоролик содержит в себе склейку из двух высказываний сенатора. Запись в таком виде опубликовал Офис президента Украины.