МИД РФ рассказал о действиях Москвы в случае неэффективности черноморской инициативы

Глава дипломатического ведомства России Сергей Ларов спрогнозировал действия российской стороны в случае отсутствия прогресса по черноморской инициативе. В этом случае, по его словам, данную договоренность в РФ будут считать неэффективной.
Так Лавров прокомментировал будущее зерновой сделки и участия в ней России. Если «все останется, как есть», то РФ посчитает, что сделка не функционирует. Министр также не исключил именно такого варианта событий.
Согласно данным МИД РФ, из 30 млн тонн вывезенного из украинских портов зерна, менее 3% было доставлено в бедные страны. Таким образом, соглашение России и ООН не выполняется.