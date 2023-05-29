«Километры складов, миллионы бутылок»: Пригожин показал Артемовский завод шампанских вин перед передачей Минобороны РФ

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал состояние складов завода шампанских вин в Артемовске, который будет передан под контроль Минобороны России.
Основатель «оркестра» на видео продемонстрировал убранные помещения и полки с нетронутыми бутылками. По его словам, бойцы не прикоснулись даже к опечатанным бакам с сырьем, однако одна емкость все же была утрачена.
«А вот это вот, видимо, мы набезобразничали. В общем, утеряна одна бутылка — надо будет разобраться какая и деньги оставить на полочке. Ну и дальше туда километры складов, миллионы бутылок», — поделился Пригожин в опубликованном его пресс-службой видеоролике.
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее отмечал, что передача объекта силам МО РФ необходима для предотвращения краж. Предприятие является частной собственностью, а потому все имущество внутри неприкосновенно.