Путин принял закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти региона

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти региона. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правовой информации.
Согласно указу, отзыв не может быть рассмотрен в течение года после того, как парламентарий был назначен на свою должность, и за 3 месяца до окончания срока действий его полномочий. В случае, если Совфед отклонил предложение органа власти, повторный запрос может поступить не ранее чем через полгода, сказано в тексте закона.
Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах, в которых действует военное положение. Решение принимается ЦИК РФ после консультацией с министерством обороны и Федеральной службой безопасности.