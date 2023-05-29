Путин принял закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти региона

Согласно указу, отзыв не может быть рассмотрен в течение года после того, как парламентарий был назначен на свою должность, и за 3 месяца до окончания срока действий его полномочий. В случае, если Совфед отклонил предложение органа власти, повторный запрос может поступить не ранее чем через полгода, сказано в тексте закона.