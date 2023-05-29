Пригожин предположил, кто мог запретить упоминать ЧВК «Вагнер» в СМИ

Также он допустил, что распоряжение на запрет об упоминании сотрудников «оркестра» может исходить от первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, а также Андрея Ярина или Алексея Громова, однако у последнего нет влияния на интернет-издания.