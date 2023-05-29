Пригожин предположил, кто мог запретить упоминать ЧВК «Вагнер» в СМИ

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о запрете упоминания сотрудников «оркестра» в прессе и предположил, кто мог принять такое решение.
В Сети обсуждают запрет на упоминание ЧВК «Вагнер» в центральных СМИ. При этом популярность «музыкантов» только растет после взятия Артемовска.
Редакция издания «ВЕК» поинтересовалась у Евгения Пригожина, мог ли запрет пойти от управления по внутренней политике. Бизнесмен допустил несколько вариантов, кто может стоять за запретом упоминать ЧВК «Вагнер» в СМИ.
«Первый вариант. Дал команду президент. Возможно, но, мне кажется, что ему для этого должны дать какие-то исходные данные», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Также он допустил, что распоряжение на запрет об упоминании сотрудников «оркестра» может исходить от первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, а также Андрея Ярина или Алексея Громова, однако у последнего нет влияния на интернет-издания.
По словам Пригожина, запретить упоминать ЧВК «Вагнер» мог кто угодно — от Антона Вайно до Дмитрия Пескова, но для них нет глобальной угрозы от упоминания «музыкантов». В итоге Пригожин сделал вывод, что такое решение могло вынести управление по внутренней политике.
«Поэтому я думаю, что, скорее всего, это управление по внутренней политике, которое пытается минимизировать требование общества на справедливость и требование общества на внутрироссийских героев. Потому что героями, естественно, должны остаться чиновники-бюрократы, которые сегодня управляют российским государством, и единственные, кого должны благодарить, это их. Ну, если их не благодарят, то они говорят: "Ладно, бог с ним, президента благодарите"», — добавил он.
Ранее журналист Константин Долгов заметил, что сразу после выхода его интервью с Евгением Пригожиным в пространстве сократилось упоминание ЧВК «Вагнер».