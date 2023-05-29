Россия преследует собственные цели на мировой геополитической арене, и среди них нет военного уничтожения противников из числа стран НАТО, заявил аналитик Яков Кедми.
По его словам, подобного можно было бы ожидать от Лондона, однако Москва предпочитает действовать другими методами.
«Это можно сделать очень-очень быстро, эффективно и безболезненно для себя. Но это не цель России», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что Москва располагает широким спектром военных возможностей. Передовые образцы российского вооружения способны оставить США и Великобританию «только на страницах истории», и западным политическим элитам следует учитывать этот факт при принятии решений.