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Песков не стал комментировать слова губернатора Гладкова о присоединении Харькова

Политика
Песков не стал комментировать слова губернатора Гладкова о присоединении Харькова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о присоединении Харькова и Харьковской области.

Глава российского региона счел, что подобные действия остановят обстрелы со стороны Украины.

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», — объяснил Песков.

ВСУ регулярно атакуют территорию Белгородской области. Так, по словам Гладкова, накануне по территории региона выпустили 240 артиллерийских ударов.

В Минобороны РФ ранее заявили, что российской армии удалось уничтожить проникших в область диверсантов.

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