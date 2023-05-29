Песков не стал комментировать слова губернатора Гладкова о присоединении Харькова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о присоединении Харькова и Харьковской области.
Глава российского региона счел, что подобные действия остановят обстрелы со стороны Украины.
«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», — объяснил Песков.
ВСУ регулярно атакуют территорию Белгородской области. Так, по словам Гладкова, накануне по территории региона выпустили 240 артиллерийских ударов.
В Минобороны РФ ранее заявили, что российской армии удалось уничтожить проникших в область диверсантов.