Замглавы МИД РФ заявил о готовности Москвы завершить все стратегические проекты с Анкарой

По словам дипломата, Кремль намерен продолжить политический диалог с Анкарой после победы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Кроме того, все договоренности, заключенные ранее, носят систематический характер, а потому работа продолжает идти в соответствии с графиками, сказал Грушко в беседе с ТАСС.