Замглавы МИД РФ заявил о готовности Москвы завершить все стратегические проекты с Анкарой

Российская сторона готова довести до конца все запланированные стратегические и экономические проекты с Турцией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По словам дипломата, Кремль намерен продолжить политический диалог с Анкарой после победы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Кроме того, все договоренности, заключенные ранее, носят систематический характер, а потому работа продолжает идти в соответствии с графиками, сказал Грушко в беседе с ТАСС.
«Они взаимовыгодные, являются важным элементом региональной безопасности», — отметил собеседник агентства.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал победу Эрдогана перспективой развития российско-турецких отношений. Подробности передает «360».