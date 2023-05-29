«Чудо не может быть долгим». Кто нарушил затишье на границе между Ираном и Афганистаном

Стоит отметить, что отношения между Ираном — преимущественно шиитской страной — и «Талибаном»*, в котором доминируют фундаменталисты суннитского толка, на протяжении истории всегда были крайне напряженными. Так, во времена правления талибов в Афганистане в 1996-2001 годах десять иранских дипломатов из консульства в Мазари-Шарифе были казнены в качестве мести за поддержу Северного Альянса (Объединенный исламский фронт спасения Афганистана). Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Иране, который привел к размещению более 70 тыс. иранских военнослужащих на границе с восточным соседом.