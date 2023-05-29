«Чудо не может быть долгим». Кто нарушил затишье на границе между Ираном и Афганистаном

27 мая боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»✱* и иранские военные вступили активную перестрелку на границе между Ираном и Афганистаном. Об этом сообщило издание Al Jazeera.
В ходе боевых действий погибли двое военнослужащих ВС Ирана и один сторонник террористического движения. Помимо этого, двое гражданских получили ранения различной степени тяжести. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении границы и «провокационных действиях».
«Сегодня в провинции Нимроз иранские пограничные силы открыли огонь в сторону Афганистана, что было встречено ответной реакцией», — заявил представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдула Нафи Такора.
Тегеран также обвинил Кабул намеренном развязывании стычки, которая привела к обострению отношений.
«Без соблюдения международных законов и добрососедства силы талибов открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Сасоли», — заявил заместитель начальника полиции Ирана Касема Резаи.
После столкновения иранские власти закрыли пограничный пост Милак-Зарандж, являющийся крупным коммерческим пунктом пропуска, до дальнейших распоряжений.
История конфликта
Стоит отметить, что отношения между Ираном — преимущественно шиитской страной — и «Талибаном»*, в котором доминируют фундаменталисты суннитского толка, на протяжении истории всегда были крайне напряженными. Так, во времена правления талибов в Афганистане в 1996-2001 годах десять иранских дипломатов из консульства в Мазари-Шарифе были казнены в качестве мести за поддержу Северного Альянса (Объединенный исламский фронт спасения Афганистана). Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Иране, который привел к размещению более 70 тыс. иранских военнослужащих на границе с восточным соседом.
Однако во время войны в Афганистане Тегеран улучшил отношения с движением «Талибан»*. После вывода американских войск из страны и восстановления власти талибов, Иран стал модератором встречи главы Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда и лидера хазарейцев (ираноязычный народ смешанного происхождения, проживающий в Афганистане) Исмаила-хана. Это стало точкой отсчета новых противоречий между «Талибаном»* и Тегераном.
«Пауза закончилась»
Ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что период «затишья» в отношениях между Ираном и «Талибаном»* закончился.
«То, что между Тегераном и талибским Кабулом не произошло полномасштабного конфликта — это чудо. Чудо не может быть долгим. Рано или поздно оно заканчивается, поэтому та пауза, которая была в их отношениях после взятия власти талибами, подходит к концу», — сказал он.
Специалист уточнил, что причин для эскалации конфликта накопилось огромное количество: от религиозного фактора до борьбы за природные ресурсы. Катализатором этого процесса, по мнению Серенко, стал внутренний кризис в «Талибане»*.
«Этот режим сейчас пытается искать разные формы укрепления своей власти и поддержки, как внутри страны, так и на международной арене. <…> Они сегодня находятся в так называемом политическом тупике. Внутри них набирают силу разногласия между условно умеренными и фундаменталистами. Их конфликт рано или поздно выльется в публичную плоскость», — пояснил специалист.
Одновременно с этим центральное правительство, находящееся в Кабуле, крайне формально контролирует отдаленные регионы. Фактическая власть на местах находится либо у «параллельного» кабинета министров в Кандагаре, либо у полевых командиров, которые неоднократно меняли сторону.
«В Афганистане есть признаки усугубляющегося социально-политического и экономического кризиса, который никогда не спадал на нет. На этом фоне обостряются отношения с соседями. Есть противоречия с Пакистаном, который совсем недавно считался оператором "Талибана"*, теперь настало время Ирана. Думаю, в дальнейшем мы увидим проблемы с Центральной Азией», — уточнил Серенко.
Региональная стабильность и имидж
Отличительной особенностью стычки на ирано-афганской границе 27 мая является «исключительная ожесточенность», заметил Серенко. В боестолкновении было использовано не только стрелковое оружие, но и артиллерия, бронетехника, вертолеты.
«"Талибан"* пытается демонстрировать силу внутри страны и в регионе, пытаясь найти варианты выхода из тупика», — считает собеседник «ПС».
В свою очередь Тегеран, уточнил эксперт, претендующий на влияние в данной части земного шара, не может «спустить на тормозах» произошедший инцидент.
«Сейчас Иран находится на распутье. Если он будет дальше "проглатывать" подзатыльники талибов, ощущая зависимость от них в вопросах поставок воды, то это ничем хорошим для Тегерана не кончится. <…> Раз талибы могут так разговаривать, значит с Тегераном могут так разговаривать все остальные. <…> Ничто так не провоцирует насилие со стороны как слабость», — уверен политолог.
По мнению Серенко, в ближайшей перспективе власти Ирана активизируют сотрудничество с антиталибскими группировками, которые находятся в Афганистане. Данный подход позволит Тегерану найти дополнительный рычаг давления на Кабул и не даст создать повода для конфронтации с соседями — преимущественно суннитским населением.
Ранее руководитель второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что вооруженная стычка, которая произошла на рубеже между Ираном и Афганистаном, вряд ли приведет к более серьезному конфликту.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация