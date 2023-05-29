Песков выразил надежду на дальнейшую активную реализацию проектов России и Турции

Москва надеется, что будет и дальше вместе с Анкарой активно реализовывать различные проекты после окончания избирательного процесса. Такой информацией поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Второй тур президентской гонки в Турции состоялся 28 мая. Победа в ней досталась действующему лидеру республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Песков в ходе общения с прессой высказал свое мнение относительно дальнейшего взаимодействия Кремля и Анкары.
«Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные», — сказал он.
Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин возможно в скором времени проведет телефонную беседу с турецким коллегой. Однако точная информация по этому поводу пока отсутствует.