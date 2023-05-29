Российские туристы объяснили, что останавливает их от путешествий в северные регионы страны

Около 25% российских путешественников считают поездку в северные регионы страны дорогим удовольствием. На это указали результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Аналитики центра отмечают, что каждый пятый участник опроса считает изучение России и ее истории главным преимуществом путешествия в северные регионы. Еще 18% отмечают красивую природу и достопримечательности в таких местах, а 7% — низкую стоимость, сообщает РИА Новости.
Однако не все путешественники готовы отправляться в поездку на север. Так, четверть респондентов считают такие поездки слишком дорогими. Еще 15% россиян считают, что северные регионы недостаточно рекламируются, 10% туристов останавливает неразвитая инфраструктура.