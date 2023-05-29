В Чувашии жителям деревни пришлось везти пациента до скорой помощи на садовой тачке

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как фельдшер и трое неравнодушных соседей толкают в гору обычную садовую тачку, а верхом на ней сидит мужчина. Со слов местных жителей, к столь необычному способу перевозки пациентов им пришлось прибегнуть из-за аварийного моста — врачи побоялись по нему добираться.