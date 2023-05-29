В Чувашии жителям деревни пришлось везти пациента до скорой помощи на садовой тачке

В Чувашии медработники не смогли добраться до пациента из-за аварийного состояния моста в деревне Голов Красноармейского муниципального округа. Тогда на помощь врачам пришли местные жители — они погрузили больного в садовую тачку и довезли до машины скорой помощи. Соответствующее видео появилось в паблике ВКонтакте «Красноармейское — Трак Ен».
На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как фельдшер и трое неравнодушных соседей толкают в гору обычную садовую тачку, а верхом на ней сидит мужчина. Со слов местных жителей, к столь необычному способу перевозки пациентов им пришлось прибегнуть из-за аварийного моста — врачи побоялись по нему добираться.
Однако в администрации округа заверили, что с переправой все в порядке, она находится в рабочем состоянии. По мнению чиновников, скорая не решилась самостоятельно проехать в деревню якобы после прошедшего дождя.
«Ремонт моста планируется провести в этом году в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию. Документы готовы и на днях будут представлены в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики», — пообещали власти.
В феврале прошлого года прокуратура Тверской области начала проверку инцидента, произошедшего в одной из деревень Бежецкого района. Там пациента пришлось доставлять в ковше экскаватора до машины скорой помощи, которая не могла проехать по заваленной снегом дороге.