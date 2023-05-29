Премьер Испании Санчес решил распустить парламент после поражения на региональных выборах

Премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение о роспуске парламента. Об этом стало известно в понедельник, 29 мая.
Причиной столь серьезного поступка стало поражение его партии на региональных выборах. В связи с этим Санчес намерен назначить досрочные выборы на 23 июля.
«Я сообщил главе государства (королю Филиппу VI. — Прим. ред.) о решении созвать заседание Совета министров этим вечером, чтобы распустить (Генеральные. — Прим. ред.) кортесы», — сказал он.
Ранее Педро Санчес заявил, что надеется на достижение соглашения странами ЕС решения о совместных закупках артиллерии и боеприпасов для Киева. По мнению премьера, это позволит ускорить процесс вооруженных поставок для ВСУ.