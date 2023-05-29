Худяков высказался о поведении Пугачевой на концерте «Машины времени» в Израиле

Бывший депутат Роман Худяков высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой, которая посетила концерт группы «Машина времени» в Израиле, а затем вышла на сцену к лидеру коллектива Андрею Макаревичу✱ (признан иноагентом в РФ). По мнению экс-чиновника, артистка старается привлечь к себе внимание.