Худяков высказался о поведении Пугачевой на концерте «Машины времени» в Израиле

Бывший депутат Роман Худяков высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой, которая посетила концерт группы «Машина времени» в Израиле, а затем вышла на сцену к лидеру коллектива Андрею Макаревичу✱ (признан иноагентом в РФ). По мнению экс-чиновника, артистка старается привлечь к себе внимание.
«Пугачевой главное — засветиться на каждом мероприятии. Она не просто посещает концерты, премьеры спектаклей и фильмов, но и старательно привлекает к себе внимание, лезет на сцену, даже когда ее не просят», — написал Худяков в Telegram-канале.
По словам экс-депутата, поведение Пугачевой внушает жалость. Он считает, что певица не смогла пережить отторжение русской публики. Худяков выразил уверенность, что артистка появилась на похоронах модельера Валентина Юдашкина с той же целью — показаться перед россиянами.
Также он отметил чрезмерное увлечение певицы пластикой. Бывший депутат назвал печальным такой финал для некогда любимой в России исполнительницы. Худяков заявил, что муж Пугачевой Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) полностью «прожевал и выплюнул» известную артистку.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами