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МИД РФ назвал позором попытки выдать скандальные слова сенатора Грэма за монтаж

Политика
МИД РФ назвал позором попытки выдать скандальные слова сенатора Грэма за монтаж

Попытки выдать скандальное высказывание сенатора США Линдси Грэма об убийстве русских за склейку двух разных заявлений являются лишь позорными оправданиями. Такого мнения придерживаются в МИД РФ.

Напомним, что ранее американский сенатор назвал гибель граждан РФ на Украине результатом лучшего вложения Вашингтона. Позже журналисты издания Reuters нарекли видеоролик с участием Грэма монтажом, за который ответственен Киев.

Впрочем, российское ведомство отказалось верить в озвученную версию. Министерство обрекло попытку обелить сенатора на провал, а также упрекнуло зарубежное СМИ в трусости.

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