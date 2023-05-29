В Югре с начала весеннего сезона на открытой воде утонули пять человек

Специалисты с начала весенне-летнего сезона зафиксировали в ХМАО на воде семь ЧП, в которых погибли пять жителей. Среди погибших был один ребенок, который утонул, купаясь на озере в Нижневартовске.
Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», подобные инциденты происходят по причине того, что граждане игнорируют запрещающие знаки, а также предупреждения спасателей и сотрудников МЧС и ходят купаться в опасных водоемах и в необорудованных для купания местах. Не в каждом муниципалитете имеются оборудованные места отдыха на воде. Их всего 14 и расположены они в семи муниципалитетах, уведомил и.о. директора департамента региональной безопасности Югры Евгений Смокарев.
По словам чиновника, Правительство Югры установило Правила охраны жизни людей на водных объектах. Неисполнение этих норм влечет предупреждение или наложение штрафа на нарушителей в размере от 300 до 2000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 3000 рублей, на юрлиц – от 3000 до 5000 рублей.