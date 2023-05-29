В Югре с начала весеннего сезона на открытой воде утонули пять человек

Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», подобные инциденты происходят по причине того, что граждане игнорируют запрещающие знаки, а также предупреждения спасателей и сотрудников МЧС и ходят купаться в опасных водоемах и в необорудованных для купания местах. Не в каждом муниципалитете имеются оборудованные места отдыха на воде. Их всего 14 и расположены они в семи муниципалитетах, уведомил и.о. директора департамента региональной безопасности Югры Евгений Смокарев.