Все идет «не по плану». Что ждет Турцию после победы Эрдогана

Очередную победу действующему лидеру принесли сельские провинции, включая самые депрессивные – там он взял более 75% голосов населения. Всего из 81 турецкой провинции за Эрдогана проголосовала 51. Кылычдароглу поддерживали, в основном, жители мегаполисов – он взял большинство в Стамбуле, Измире и Анталье, но даже там разрыв голосов с Эрдоганом составлял менее 3%. Самый большой результат оппозиционера (81%) — почему-то в самой маленькой провинции страны – Тунджели.