Все идет «не по плану». Что ждет Турцию после победы Эрдогана

Реджеп Эрдоган победил на президентских выборах в Турции, набрав 52,16% голосов во втором туре, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные ЦИК Турции. Явка составила 85,71%.
У его конкурента – лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,84% голосов. Он обещал избавить страну «от репрессий и авторитаризма», упрекая Эрдогана в том, что тот занимает должность президента уже 20 лет.
Очередную победу действующему лидеру принесли сельские провинции, включая самые депрессивные – там он взял более 75% голосов населения. Всего из 81 турецкой провинции за Эрдогана проголосовала 51. Кылычдароглу поддерживали, в основном, жители мегаполисов – он взял большинство в Стамбуле, Измире и Анталье, но даже там разрыв голосов с Эрдоганом составлял менее 3%. Самый большой результат оппозиционера (81%) — почему-то в самой маленькой провинции страны – Тунджели.
Кылычдароглу заявил о «самом несправедливом избирательном процессе за последние годы» и призвал сторонников «продолжать борьбу, пока в страну не придет настоящая демократия». Не исключено, что оппозиционное движение станет более активным в этот президентский срок Эрдогана – в отличие от него, Кылычдароглу пользуется широкой поддержкой стран Запада.
Реакция Запада
Эрдоган после подсчета голосов подчеркнул, что «западные СМИ проиграли». Действительно, американские и европейские журналисты «пиарили» своего фаворита Кылычдароглу: Reuters утверждает, что его победа якобы могла «дать свободу тысячам политзаключенных». Немецкое Deutsche Welle✱ называет Кылычдароглу «человеком, бросившим вызов Эрдогану», а BBC упрекает турецкого главу за «четверть века у руля».
«Союзники Турции, в том числе США, вынуждены будут еще пять лет работать с колючим партнером, которые использовал международные отношения для получения внутренней политической выгоды», – говорится в статье The Washington Post.
Кылычдароглу обещал вернуться к вопросу вступления Турции в Евросоюз и осуждал российскую СВО на Украине, назвав ее «несправедливой». При этом о взаимодействии с властями РФ высказывался аккуратно, отмечая, что будет действовать в интересах Турции.
В Европарламенте отреагировали на победу нежелательного Эрдогана предсказуемо. Глава самой крупной фракции в ЕП Манфред Вебер заявил, что вступление Турции в ЕС не нужно ни самой стране, ни Евросоюзу.
«Последние годы показали, что тесное партнерство важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС», – цитирует Вебера ТАСС.
Хорошая новость для России?
Американское издание Newsweek называет победу Эрдогана «победой Владимира Путина» и «хорошей новостью» для России. Отмечается, что Турция выступает посредником между Киевом и Москвой, а Эрдоган «провел тонкую грань между поддержкой Украины и поддержанием тесных дипотношений с Россией».
После победы Эрдоган напомнил, что сотрудничая с РФ Турция станет «газовым хабом». Через него можно будет перенаправить поставки газа с поврежденных «Северных потоков».
«Мы сделаем этот шаг вместе с Россией», – отметил турецкий лидер.
Результаты выборов имеют большое значение для НАТО, пишет The Guardian – проблемой станет турецкое вето на членство Швеции в Альянсе, а также «сближение Турции с Россией». Политолог Сергей Марков уверен, что помимо внутренних причин победы Эрдогана сыграли роль и отношения с РФ, а также «украинский кейс».
«Кылычдароглу предлагал Турции стать младшим партнером Запада. Украина вот стала младшим партнером Запада и пришла к полной катастрофе. Турки не захотели повторить судьбу Украины. Кылычдароглу предлагал слушаться США и ухудшить отношения с Россией. Турки захотели сохранять хорошие отношения с Россией», – написал Марков в Telegram.
Ранее сообщалось, что Турция вышла на рекордные показатели экспорта товаров в Россию, увеличив его объемы до 1,3 миллиарда долларов в месяц. Подробнее – в нашей статье.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами