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Все идет «не по плану». Что ждет Турцию после победы Эрдогана

Политика
Все идет «не по плану». Что ждет Турцию после победы Эрдогана

Реджеп Эрдоган победил на президентских выборах в Турции, набрав 52,16% голосов во втором туре, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные ЦИК Турции. Явка составила 85,71%.

У его конкурента – лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,84% голосов. Он обещал избавить страну «от репрессий и авторитаризма», упрекая Эрдогана в том, что тот занимает должность президента уже 20 лет.

Очередную победу действующему лидеру принесли сельские провинции, включая самые депрессивные – там он взял более 75% голосов населения. Всего из 81 турецкой провинции за Эрдогана проголосовала 51. Кылычдароглу поддерживали, в основном, жители мегаполисов – он взял большинство в Стамбуле, Измире и Анталье, но даже там разрыв голосов с Эрдоганом составлял менее 3%. Самый большой результат оппозиционера (81%) — почему-то в самой маленькой провинции страны – Тунджели.

Кылычдароглу заявил о «самом несправедливом избирательном процессе за последние годы» и призвал сторонников «продолжать борьбу, пока в страну не придет настоящая демократия». Не исключено, что оппозиционное движение станет более активным в этот президентский срок Эрдогана – в отличие от него, Кылычдароглу пользуется широкой поддержкой стран Запада.

Все идет «не по плану». Что ждет Турцию после победы Эрдогана

Реакция Запада

Эрдоган после подсчета голосов подчеркнул, что «западные СМИ проиграли». Действительно, американские и европейские журналисты «пиарили» своего фаворита Кылычдароглу: Reuters утверждает, что его победа якобы могла «дать свободу тысячам политзаключенных». Немецкое Deutsche Welle✱ называет Кылычдароглу «человеком, бросившим вызов Эрдогану», а BBC упрекает турецкого главу за «четверть века у руля».

«Союзники Турции, в том числе США, вынуждены будут еще пять лет работать с колючим партнером, которые использовал международные отношения для получения внутренней политической выгоды», – говорится в статье The Washington Post.

Кылычдароглу обещал вернуться к вопросу вступления Турции в Евросоюз и осуждал российскую СВО на Украине, назвав ее «несправедливой». При этом о взаимодействии с властями РФ высказывался аккуратно, отмечая, что будет действовать в интересах Турции.

В Европарламенте отреагировали на победу нежелательного Эрдогана предсказуемо. Глава самой крупной фракции в ЕП Манфред Вебер заявил, что вступление Турции в ЕС не нужно ни самой стране, ни Евросоюзу.

«Последние годы показали, что тесное партнерство важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС», – цитирует Вебера ТАСС.
Все идет «не по плану». Что ждет Турцию после победы Эрдогана

Хорошая новость для России?

Американское издание Newsweek называет победу Эрдогана «победой Владимира Путина» и «хорошей новостью» для России. Отмечается, что Турция выступает посредником между Киевом и Москвой, а Эрдоган «провел тонкую грань между поддержкой Украины и поддержанием тесных дипотношений с Россией».

После победы Эрдоган напомнил, что сотрудничая с РФ Турция станет «газовым хабом». Через него можно будет перенаправить поставки газа с поврежденных «Северных потоков».

«Мы сделаем этот шаг вместе с Россией», – отметил турецкий лидер.

Результаты выборов имеют большое значение для НАТО, пишет The Guardian – проблемой станет турецкое вето на членство Швеции в Альянсе, а также «сближение Турции с Россией». Политолог Сергей Марков уверен, что помимо внутренних причин победы Эрдогана сыграли роль и отношения с РФ, а также «украинский кейс».

«Кылычдароглу предлагал Турции стать младшим партнером Запада. Украина вот стала младшим партнером Запада и пришла к полной катастрофе. Турки не захотели повторить судьбу Украины. Кылычдароглу предлагал слушаться США и ухудшить отношения с Россией. Турки захотели сохранять хорошие отношения с Россией», – написал Марков в Telegram.
Все идет «не по плану». Что ждет Турцию после победы Эрдогана

Ранее сообщалось, что Турция вышла на рекордные показатели экспорта товаров в Россию, увеличив его объемы до 1,3 миллиарда долларов в месяц. Подробнее – в нашей статье.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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