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Путин подписал закон о возможности проведения выборов на территориях с военным положением

Политика
Путин подписал закон о возможности проведения выборов на территориях с военным положением

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить выборы в регионах с введенным военным положением. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее подобная возможность категорически исключалась законодательством. Теперь же организация электорального процесса стала допустимой при некоторых условиях. Речь идет об обязательном согласовании выборов с Минобороны РФ и ФСБ.

В документе сказано, что действия закона распространяются не только на выборы в органы государственной власти. Также жители регионов с ВП могут проголосовать за кандидатов в органы местного самоуправления.

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