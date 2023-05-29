Путин подписал закон о возможности проведения выборов на территориях с военным положением

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить выборы в регионах с введенным военным положением. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее подобная возможность категорически исключалась законодательством. Теперь же организация электорального процесса стала допустимой при некоторых условиях. Речь идет об обязательном согласовании выборов с Минобороны РФ и ФСБ.
В документе сказано, что действия закона распространяются не только на выборы в органы государственной власти. Также жители регионов с ВП могут проголосовать за кандидатов в органы местного самоуправления.