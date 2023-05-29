Почти 80 лесных пожаров потушили за сутки в России

По данным пресс-службы ведомства, только за минувшие сутки лесопожарные службы и спасатели сумели ликвидировать 77 лесных пожаров в 24 регионах России. На сегодняшний день зарегистрировано 43 очага природных пожаров на территории 15 российских регионов, сообщает «Профиль».