Почти 80 лесных пожаров потушили за сутки в России

Авиалесоохрана оценила ситуацию с природными лесными пожарами в российских регионах.
По данным пресс-службы ведомства, только за минувшие сутки лесопожарные службы и спасатели сумели ликвидировать 77 лесных пожаров в 24 регионах России. На сегодняшний день зарегистрировано 43 очага природных пожаров на территории 15 российских регионов, сообщает «Профиль».
Наиболее сложная ситуация продолжает сохраняться в Свердловской области, где идет борьба с 12 крупными пожарами. Серьезная обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе, где предстоит ликвидировать 10 пожаров.