Гладков заявил об обстреле сразу нескольких населенных пунктов Белгородской области

По его словам, подразделения ВСУ атаковали два промышленных предприятия в Шебекино, в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. В результате обстрела пострадало четыре человека, один находится в тяжелом состоянии, оказывается медицинская помощь. Гладков добавил, что на втором предприятии видимые повреждения отсутствуют, пострадавших также нет, а все сотрудники были вывезены на безопасное расстояние.