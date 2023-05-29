Гладков заявил об обстреле сразу нескольких населенных пунктов Белгородской области

Украинская армия на текущий момент проводит обстрел сразу нескольких населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения ВСУ атаковали два промышленных предприятия в Шебекино, в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. В результате обстрела пострадало четыре человека, один находится в тяжелом состоянии, оказывается медицинская помощь. Гладков добавил, что на втором предприятии видимые повреждения отсутствуют, пострадавших также нет, а все сотрудники были вывезены на безопасное расстояние.
Также губернатор сообщил, что при ударах по селу Новая Таволжанка никто не пострадал, однако повреждена линия электропередачи, село осталось без света и населенные пункты Архангельское и Шамино.
Помимо этого, украинские националисты попали в здание гостиницы и мойки, в результате произошло возгорание на территории села Козинка Грайворонского округа.