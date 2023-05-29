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Гладков заявил об обстреле сразу нескольких населенных пунктов Белгородской области

Армия
Гладков заявил об обстреле сразу нескольких населенных пунктов Белгородской области

Украинская армия на текущий момент проводит обстрел сразу нескольких населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ атаковали два промышленных предприятия в Шебекино, в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. В результате обстрела пострадало четыре человека, один находится в тяжелом состоянии, оказывается медицинская помощь. Гладков добавил, что на втором предприятии видимые повреждения отсутствуют, пострадавших также нет, а все сотрудники были вывезены на безопасное расстояние.

Также губернатор сообщил, что при ударах по селу Новая Таволжанка никто не пострадал, однако повреждена линия электропередачи, село осталось без света и населенные пункты Архангельское и Шамино.

Помимо этого, украинские националисты попали в здание гостиницы и мойки, в результате произошло возгорание на территории села Козинка Грайворонского округа.

#Гладков #обстрел всу #белгородская область