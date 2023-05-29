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Российские власти продлят временный порядок перевозки грузов по сети РЖД

Экономика
Российские власти продлят временный порядок перевозки грузов по сети РЖД

Российская правительственная комиссия по транспорту решила продлить временный порядок транспортировки грузов по РЖД. Такой информацией делится «Коммерсантъ».

Упомянутые меры включают в себя приостановку действия правил недискриминационного доступа (ПНД), согласно которым устанавливается порядок транзита. Изменения были приняты после введения западных санкций в отношении России, и многие производители были вынуждены перенаправить свои поставки на Восток.

Этот шаг вызвал сокращение экспорта угля из РФ в восточный регион. При этом объемы поставок бумаги, контейнеров и цветных металлов, наоборот, увеличились.

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