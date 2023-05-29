Российские власти продлят временный порядок перевозки грузов по сети РЖД

Российская правительственная комиссия по транспорту решила продлить временный порядок транспортировки грузов по РЖД. Такой информацией делится «Коммерсантъ».
Упомянутые меры включают в себя приостановку действия правил недискриминационного доступа (ПНД), согласно которым устанавливается порядок транзита. Изменения были приняты после введения западных санкций в отношении России, и многие производители были вынуждены перенаправить свои поставки на Восток.
Этот шаг вызвал сокращение экспорта угля из РФ в восточный регион. При этом объемы поставок бумаги, контейнеров и цветных металлов, наоборот, увеличились.