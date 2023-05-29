Актер Андрей Соколов считает, что в проблемах России виноваты реформы 90-х

По словам артиста, в то время убирали всех, кто имел свое мнение, а к власти приходили «удобные» люди. Особенно губительно реформы отразились на сферах народного хозяйства. Теперь руководство России вынуждено решать проблемы, которые были созданы предшественниками в 90-х.