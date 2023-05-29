Актер Андрей Соколов считает, что в проблемах России виноваты реформы 90-х

Народный артист России Андрей Соколов высказался о проблемах страны. Актер считает, что в них виноваты реформы, которые были проведены в 1990-х.
Соколов заявил, что все проблемы, которые имеет Россия, глубоко уходят корнями во времена 90-х. У актера много друзей в правоохранительных органах. Они были в ужасе от проводившихся во времена перестройки реформ.
«А ведь наши сегодняшние проблемы – они родом оттуда. Именно тогда, в 1990-е, к сожалению, началось разрушение страны, которое проводилось очень системно», — заявил Соколов изданию «АиФ».
По словам артиста, в то время убирали всех, кто имел свое мнение, а к власти приходили «удобные» люди. Особенно губительно реформы отразились на сферах народного хозяйства. Теперь руководство России вынуждено решать проблемы, которые были созданы предшественниками в 90-х.