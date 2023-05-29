Токаев заявил о желании Астаны вступить в ЕАЭС после предложения по Союзному государству

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил другим странам, в том числе и Казахстану, вступить в состав Союзного государства. По его словам, это даст возможность державам обзавестись ядерным вооружением. Токаев, комментируя слова коллеги, назвал его идею шуткой.