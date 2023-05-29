С Новым Годом!

Токаев заявил о желании Астаны вступить в ЕАЭС после предложения по Союзному государству

Политика
Токаев заявил о желании Астаны вступить в ЕАЭС после предложения по Союзному государству

Астана не видит необходимости присоединяться к союзу Москвы и Минска, так как есть другие сообщества. Такими выводами поделился казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил другим странам, в том числе и Казахстану, вступить в состав Союзного государства. По его словам, это даст возможность державам обзавестись ядерным вооружением. Токаев, комментируя слова коллеги, назвал его идею шуткой.

«Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — отметил он.

Соответствующее заявление глава республики сделал в ходе официального визита в Северо-Казахстанскую область.

#токаев #казахстан #союзное государство #лукашенко