Токаев заявил о желании Астаны вступить в ЕАЭС после предложения по Союзному государству

Астана не видит необходимости присоединяться к союзу Москвы и Минска, так как есть другие сообщества. Такими выводами поделился казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил другим странам, в том числе и Казахстану, вступить в состав Союзного государства. По его словам, это даст возможность державам обзавестись ядерным вооружением. Токаев, комментируя слова коллеги, назвал его идею шуткой.
«Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — отметил он.
Соответствующее заявление глава республики сделал в ходе официального визита в Северо-Казахстанскую область.