Таможня Ирана сообщила о повышении экспорта в Россию на 30% за год

Российский импорт иранских товаров возрос в годовом выражении на 30%, передает агентство ISNA, ссылаясь на данные таможни Ирана.
Известно, что в период с марта прошлого года по аналогичный месяц нынешнего года, Москва приобрела у Тегерана 1,42 миллиона тонн различных грузов. Общая стоимость купленных товаров оценивается в 743,89 миллиона долларов. Таким образом Россия сместилась в списке крупнейших иранских импортеров с 11 на 10 место.
Большая часть товаров, поставленная экспортерами из Ирана в РФ, отмечена в документах таможни как «детали турбореактивных или турбовинтовых двигателей, кроме неподвижных и подвижных лопаток газовых турбин».