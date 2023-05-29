Таможня Ирана сообщила о повышении экспорта в Россию на 30% за год

Известно, что в период с марта прошлого года по аналогичный месяц нынешнего года, Москва приобрела у Тегерана 1,42 миллиона тонн различных грузов. Общая стоимость купленных товаров оценивается в 743,89 миллиона долларов. Таким образом Россия сместилась в списке крупнейших иранских импортеров с 11 на 10 место.