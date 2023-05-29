Артиллеристы ВС РФ поразили стоянку с техникой украинских националистов в промзоне Херсона

Артиллерийские расчеты Вооруженных сил РФ нанесли удар по скоплению военной техники украинских националистов в промзоне Херсона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
Как уточнил собеседник журналистов, в результате ночной атаки на стоянке с техникой ВСУ было уничтожено десять автомобилей. Кроме того, ликвидировано 14 украинских солдат. Еще десять получили ранения.
«Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсона был нанесен артиллерийский удар», — сказал источник.
Ранее, как передает «Царьград», в Минобороны РФ отчитались о ликвидации крупного арсенала ВСУ в Николаеве.