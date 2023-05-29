The Guardian: Запад угодил в ловушку из-за победы Эрдогана на выборах

Страны коллективного Запада угодили в ловушку из-за победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Об этом пишет газета The Guardian.
Автор статьи утверждает, что западные страны не комментировали процесс выборов в республике, грезя о поражении Эрдогана. Однако он одержал победу, и теперь США и их союзники оказались перед выбором: поддаться страху или питать надежды на перемены.
Запад обеспокоен возможным отдалением Турции от либерального мира после переизбрания главы государства. Однако у Вашингтона и его партнеров все же остается вера, что Эрдоган изменит внешнеполитический курс страны. Срок полномочий турецкого лидера ограничен, поэтому он не сможет вновь баллотироваться, из-за чего не придется потакать националистической прослойке.
Ранее телеканал «360» сообщил, что российский лидер Владимир Путин накануне поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Глава РФ счел победу турецкого президента закономерным итогом самоотверженной деятельности.