The Guardian: Запад угодил в ловушку из-за победы Эрдогана на выборах

Запад обеспокоен возможным отдалением Турции от либерального мира после переизбрания главы государства. Однако у Вашингтона и его партнеров все же остается вера, что Эрдоган изменит внешнеполитический курс страны. Срок полномочий турецкого лидера ограничен, поэтому он не сможет вновь баллотироваться, из-за чего не придется потакать националистической прослойке.