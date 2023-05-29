Сатановский высмеял идею Зеленского обложить санкциями Иран притчей об ишаке и Коране

Известный политолог Евгений Сатановский высмеял идею президента Украины Владимира Зеленского ввести ограничения против Ирана на 50 лет. Как сыронизировал эксперт в Telegram-канале «Армагеддоныч», подобные предложения являются «новым словом» в мировой санкционной политике.
28 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает введение секторальных санкций против Тегерана сроком на 50 лет. Глава государства среди прочего предлагает запретить торговые операции с товарами военного назначения, предотвратить вывод капиталов резидентами Ирана за пределы Украины и ограничить инвестиции в их пользу.
По словам Сатановского, в прошлом такого рода ходы практиковали разве что религиозные священнослужители высшей ступени церковной иерархии. Так, в Средневековье папа римский мог отлучить от церкви какую-нибудь страну или ее правителя на год, на 10 лет, а то и вовсе навечно в целях предупреждения или в качестве наказания.
«Или, к примеру, запретил ашкеназским евреям Рабби Гершом в Х веке двоеженство на 1000 лет. И ведь держались, а многие и до сих пор держатся! Последний ли пример президента Зеленского вдохновил <…>, или решил он после визита к Папе в Ватикан, что ему теперь тоже можно из себя изображать что-то, вроде Иди Амина, <…> не знаем», — рассуждает политолог.
Однако ясно одно: через 50 лет Иран «точно будет существовать», чего не скажешь о президенте Зеленском и самой Украине «с ее санкциями», добавил эксперт. В этом контексте Сатановский провел параллель со сказками о Ходже Насреддине — фольклорном персонаже мусульманского Востока. В одной из таких историй эмир Бухары поручил главному герою научить его любимого ишака за 20 лет читать Коран.
«Тот за это взялся, понимая, что, во-первых, платят заранее — чего же от денег отказываться (точь-в-точь, как Зеленскому американцы — с чего бы он иначе на Иран вызверился), во-вторых — хороший ишак в хозяйстве всегда пригодится, а в-третьих, за 20 лет всяко кто-нибудь из них умрет — или он сам, или эмир, или ишак, а тогда поди разберись, кто из них троих лучше знал Коран?!» — иронизирует автор публикации.
Аналогичным образом ситуация обстоит и с Киевом, добавил Сатановский: по его мнению, шансы Украины в ее нынешнем состоянии «протянуть еще 20 лет» в качестве государства ничуть не больше, чем у ишака из сказки о Насреддине стать ученым, иными словами — ноль.
Ранее Сатановский заявил, что резонансное заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что «смерть русских» — это «самая удачная трата денег США», лишний раз показывает, с кем РФ на самом деле ведет боевые действия на Украине. Подробнее — читайте в нашей статье.