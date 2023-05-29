Сатановский высмеял идею Зеленского обложить санкциями Иран притчей об ишаке и Коране

По словам Сатановского, в прошлом такого рода ходы практиковали разве что религиозные священнослужители высшей ступени церковной иерархии. Так, в Средневековье папа римский мог отлучить от церкви какую-нибудь страну или ее правителя на год, на 10 лет, а то и вовсе навечно в целях предупреждения или в качестве наказания.