Виновниками лесных пожаров в Приангарье и Югре оказались отдыхающие

В Иркутской области задержали двух местных жителей, отдыхавших в лесу вечером 8 мая — они не потушили костер и ушли по домам. Из-за этого в Приангарье произошли мощные природные пожары на площади 65 гектаров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К тушению были привлечены десять единиц спецтехники и расчеты местной пожарной части. Ущерб лесному фонду оценили в 3 млн рублей. После ликвидации возгорания были найдены остатки костра и посуда, а рядом — следы обуви и шин. По данному факту возбудили уголовное дело.
В Югре лесные пожары на площади 30 гектаров также произошли по вине отдыхающих — двое охотников сплавлялись по реке и сделали остановку. В этот момент у них взорвалась канистра с бензином для лодки. Один человек пострадал, а пламя быстро распространилось по сухой траве.