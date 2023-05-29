Виновниками лесных пожаров в Приангарье и Югре оказались отдыхающие

В Югре лесные пожары на площади 30 гектаров также произошли по вине отдыхающих — двое охотников сплавлялись по реке и сделали остановку. В этот момент у них взорвалась канистра с бензином для лодки. Один человек пострадал, а пламя быстро распространилось по сухой траве.