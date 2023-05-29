МИД России: вооруженная стычка между Ираном и Афганистаном не приведет к эскалации

Вооруженная стычка, которая произошла на рубеже между Ираном и Афганистаном, вряд ли приведет к более серьезному конфликту. Такую точку зрения высказал руководитель второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.
Соответствующими выводами дипломат поделился в рамках разговора с корреспондентами РИА Новости.
«Не думаю, что такой риск существует. Такие инциденты случались и раньше без долгосрочных последствий», — сказал он.
Ранее сведения о столкновениях пограничных служб в провинции Нимроз появились сразу в нескольких средствах массовой информации. В ходе противостояния был убит военнослужащий Ирана.