Во Владимирской области онкологические пациенты стали вдвое реже лечиться в других регионах

Так, по данным ведомства, в январе-апреле текущего года объем межтерриториальных взаиморасчетов уменьшился в два раза. Вместе с тем, зафиксирован рост в два раза количества оформленных льготных рецептов жителям, которые страдают заболеваниями онкологии, поделились в Министерстве здравоохранения Владимирской области.