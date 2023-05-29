Во Владимирской области онкологические пациенты стали вдвое реже лечиться в других регионах

Статистические данные свидетельствуют о сокращении межтерриториальных издержек владимирского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Как информирует издание «Питерские заметки», из этого следует, что пациенты, страдающие онкологическими болезнями, продолжают лечиться в медицинских учреждениях своего родного региона.
Так, по данным ведомства, в январе-апреле текущего года объем межтерриториальных взаиморасчетов уменьшился в два раза. Вместе с тем, зафиксирован рост в два раза количества оформленных льготных рецептов жителям, которые страдают заболеваниями онкологии, поделились в Министерстве здравоохранения Владимирской области.