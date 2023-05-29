Лавров намерен провести переговоры с главой Кении Руто о всестороннем сотрудничестве с РФ

Москва планирует поднять вопрос о продвижении российско-кенийских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Дипломат прибыл в Найроби на встречу с руководством парламента Кении. Он намерен провести встречу с президентом страны Уильямом Руто и руководителем внешнеполитического ведомства Альфредом Мутуа.
Сообщается, что главной темой обсуждения станет укрепление всестороннего сотрудничества двух стран. Будут затронуты такие сферы как экономика, торговля, инвестиции, культура, образование, гуманитарные вопросы и кооперация на площадке ООН.