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Лавров намерен провести переговоры с главой Кении Руто о всестороннем сотрудничестве с РФ

Политика
Лавров намерен провести переговоры с главой Кении Руто о всестороннем сотрудничестве с РФ

Москва планирует поднять вопрос о продвижении российско-кенийских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат прибыл в Найроби на встречу с руководством парламента Кении. Он намерен провести встречу с президентом страны Уильямом Руто и руководителем внешнеполитического ведомства Альфредом Мутуа.

Сообщается, что главной темой обсуждения станет укрепление всестороннего сотрудничества двух стран. Будут затронуты такие сферы как экономика, торговля, инвестиции, культура, образование, гуманитарные вопросы и кооперация на площадке ООН.

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