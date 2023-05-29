Россияне рассказали, как выборы в Турции отразились на их отдыхе в Стамбуле

Российские граждане, отдыхающие в Стамбуле, рассказали, как выборы в Турции, и связанные с ними политические события, повлияли на их путешествие.
Один из туристов отметил, что практически не заметил изменения в городе. Единственное отличие от привычного отдыха было связано с тем, что магазины на первых этажах были закрыты.
Россиянка, прибывшая в Стамбул с ребенком, заявила, что увеличенное количество полиции на улицах только порадовало ее, поскольку это дало ощущение большей безопасности.
«Мы заметили, что проходят выборы, потому что везде выставлена охрана, что сначала смутило, немного напугало. Но, с другой стороны, раз есть такая возможность, поскольку в Турции не так давно был теракт, то присутствие полицейских наоборот успокаивает», — передает слова женщины РИА Новости.
Обстановка на улицах спокойная, не считая редких случаев звучания громкой музыки из проезжающих трейлеров. Однако общая атмосфера выборов никак не повлияла на отдых, добавила россиянка.