Anadolu: Кылычдароглу получил более 80% голосов турецких избирателей в США

Свыше 80% избирателей из турецкой диаспоры в Соединенных Штатах, Канаде и Британии проголосовали за лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Об этом информирует агентство Anadolu со ссылкой на предварительные результаты выборов.
Турецкие избиратели в Германии Нидерландах, Франции и арабских государствах поддержали победившего в президентской гонке Реджепа Тайипа Эрдогана. Итоги второго тура выборов, прошедших в республике 28 мая, будут известны не раньше 1 июня.
Ранее телеканал «360» сообщил, что российский лидер Владимир Путин накануне поздравил Эрдогана с переизбранием. Глава РФ счел победу турецкого президента закономерным итогом самоотверженной деятельности.