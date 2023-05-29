Anadolu: Кылычдароглу получил более 80% голосов турецких избирателей в США

Свыше 80% избирателей из турецкой диаспоры в Соединенных Штатах, Канаде и Британии проголосовали за лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Об этом информирует агентство Anadolu со ссылкой на предварительные результаты выборов.