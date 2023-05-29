Экс-сенатор Красноярского края Семенов получил должность замгубернатора региона

Бывший сенатор от Красноярского края Валерий Семенов занял пост заместителя губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующую информацию агентству озвучили в пресс-службе врио губернатора Михаила Котюкова. Новую должность Семенов получил в понедельник, 29 мая.
«Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края», — сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно о назначении экс-губернатора региона Александра Усса депутатом Заксобрания области. Об этом заявили в партии «Единая Россия».