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Экс-сенатор Красноярского края Семенов получил должность замгубернатора региона

Региональная политика
Экс-сенатор Красноярского края Семенов получил должность замгубернатора региона

Бывший сенатор от Красноярского края Валерий Семенов занял пост заместителя губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую информацию агентству озвучили в пресс-службе врио губернатора Михаила Котюкова. Новую должность Семенов получил в понедельник, 29 мая.

«Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно о назначении экс-губернатора региона Александра Усса депутатом Заксобрания области. Об этом заявили в партии «Единая Россия».

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