Asia Times: Зеленский боится объявить о начале контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский боится объявлять контрнаступление ВСУ, несмотря на поддержку западных стран. Об этом говорится в публикации Asia Times.
Автор материала считает, что украинский президент сомневается в победе своей армии даже с оружием западного образца. При этом многие аналитики придерживаются мнения, что российские войска явно превосходят ВСУ численностью и имеют хорошую технику.
«Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки Leopard, так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — пишет обозреватель.
Кроме того, указывается, что в операции будет задействовано большое количество новобранцев, что является не лучшим способом для начала масштабного контрнаступления, а Киеву не хватает подготовленных кадров.