Российские бойцы нашли пыточную в подвале кафе «Орхидея» в Рубежном

По словам горожан, владелец этого заведения поддерживал киевский режим и отличался радикальными взглядами. Не исключено, что он предоставил помещение для пыточных нацбатов — местные жители рассказали, что мужчина дружил с боевиками «Правого сектора»✱ (запрещенная в России экстремистская организация) и «Айдара» (террористическая организация, запрещена в России).