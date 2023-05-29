Пыточную комнату обнаружили в подвале кафе «Орхидея» в освобожденном городе Рубежное в ЛНР. Об этом один из бойцов ВС РФ сообщил РИА Новости.
По словам горожан, владелец этого заведения поддерживал киевский режим и отличался радикальными взглядами. Не исключено, что он предоставил помещение для пыточных нацбатов — местные жители рассказали, что мужчина дружил с боевиками «Правого сектора»✱ (запрещенная в России экстремистская организация) и «Айдара» (террористическая организация, запрещена в России).
При осмотре подвала были найдены следы крови, а также овощные клетки, в которых держали пленных. Свидетели утверждают, что преимущественно в пяточной оказывалось гражданское население.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация