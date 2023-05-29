Минобороны Украины внедрит принципы НАТО в систему управления кадрами ВСУ

Киев намерен интегрировать принципы НАТО в систему управления кадрами ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как уточнили представители ведомства, соответствующая работа уже ведется. Специалисты внесут изменения в нормативные документы таким образом, чтобы были «четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период».
В частности, военнослужащих будут назначать на должности штатно-должностных категорий, соответствующих званиям.
Ранее, как передает «Царьград», министр обороны Украины Алексей Резников называл три фактора, от которых зависит начало контрнаступления ВСУ.