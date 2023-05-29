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Минобороны Украины внедрит принципы НАТО в систему управления кадрами ВСУ

Армия
Минобороны Украины внедрит принципы НАТО в систему управления кадрами ВСУ

Киев намерен интегрировать принципы НАТО в систему управления кадрами ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как уточнили представители ведомства, соответствующая работа уже ведется. Специалисты внесут изменения в нормативные документы таким образом, чтобы были «четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период».

В частности, военнослужащих будут назначать на должности штатно-должностных категорий, соответствующих званиям.

Ранее, как передает «Царьград», министр обороны Украины Алексей Резников называл три фактора, от которых зависит начало контрнаступления ВСУ.

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