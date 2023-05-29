Байден поздравил Эрдогана с победой в борьбе за президентское кресло в Турции

Американский лидер Джо Байден поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в гонке за пост главы государства.
Поздравительное послание по этому поводу хозяин Белого дома оставил на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Байден также выразил надежду на то, что Анкара будет и дальше взаимодействовать с Вашингтоном в рамках Североатлантического альянса.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. Эрдоган в ходе избирательного процесса обошел своего главного соперника — оппозиционера Кемаля Кылычдароглу.