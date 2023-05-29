Мишустин продлил действие квот на экспорт минеральных удобрений из РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил действие квот на экспорт российских минеральных удобрений до 30 ноября 2023 года. Общий объем квоты на вывоз такой продукции превысит 16,3 миллиона тонн.
Такая мера направлена на поддержку достаточных объемов удобрений на российском рынке. Минпромторг будет заниматься распределением поставок между экспортерами. Квоты не затронут поставки продукции в Абхазию и Южную Осетию, добавили в Правительстве РФ.
На сегодняшний день объем квот доходит до 12,6 миллиона тонн удобрений. Этот шаг был призван помочь производителям продавать за границу излишки своей продукции.