Resalat: Будапешт выдвинул Киеву ультиматум из-за недружественной выходки Украины

Автор издания напомнил, что внутри Евросоюза продолжают разгораться споры по вопросу снабжения украинской армии оружием и финансовой помощью. Так, например, с позицией сообщества не согласен Будапешт, у которого возникает немало вопросов к политическому курсу киевского режима.