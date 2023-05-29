Венгерское руководство выдвинуло Украине новый ультиматум после очередного недружественного выпада со стороны киевского режима. Как Будапешт загнал Киев в угол, рассказал журналист Фахраддин Асади в статье для Resalat.
Автор издания напомнил, что внутри Евросоюза продолжают разгораться споры по вопросу снабжения украинской армии оружием и финансовой помощью. Так, например, с позицией сообщества не согласен Будапешт, у которого возникает немало вопросов к политическому курсу киевского режима.
Однако теперь Венгрия и вовсе отказалась одобрять выделение денежных средств объединения на поддержку Украины из-за внесения OTP Bank в перечень организаций, которые якобы спонсируют «международный конфликт».
«Также Венгрия намерена отказать и в поддержке очередного пакета санкций против России, пока Украина не изменит свою позицию по данному банку», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Сербия подвергаются нападкам из-за поддержки мира на украинской территории. Такие сведения озвучили журналисты телеканала «360».