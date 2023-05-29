Россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу

Путешественники из России стали чаще интересоваться поездками в страны Европы. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Только за прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые по-прежнему выдают документы соотечественникам, передает издание «Известия».
В Российском союзе туриндустрии также перечислили страны Европы, пользующиеся наибольшей популярностью у россиян. В их список попали Италия, Испания, Греция, Франция, а также Австрия и Венгрия.
Наиболее бюджетными направлениями для путешествия россиян летом 2023 года стали Грузия и Абхазия. В этих странах по-прежнему сохраняется безвизовый режим, а также отсутствует языковой барьер, передает телеканал «360».