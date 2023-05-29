Президент Молдавии Санду сообщила о планах создать центр по борьбе с «пропагандой»

Кишинев планирует сформировать центр, который будет противостоять российской «пропаганде». Такие сведения озвучила молдавский лидер Майя Санду.
По словам политического деятеля, соответствующий законопроект будет представлен законодательному органу республики уже в скором времени. Такой информацией президент Молдавии поделилась в рамках брифинга, который состоялся 29 мая.
«На центр будет возложена задача координации деятельности государства в сфере национальной безопасности», — сказала Санду.
Ранее в Молдавии предложили перенести День Победы на 8 мая и назвать этот праздник Днем памяти павших во Второй мировой войне. Об этом говорится в материале телеканала «360».