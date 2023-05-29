РСТ назвал самые популярные направления для летнего отпуска у россиян

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский перечислил направления, которые россияне выбирают для летнего отпуска.
По его словам, часто жители России выбирают доступные по расположению курорты. Самыми популярными стали Московская и Ленинградская области, куда отправится большинство граждан. Эксперт отметил, что многие россияне при выборе ориентируются на транспортную доступность, чтобы можно было легко добраться на машине.
Уманский считает, что в этом году популярность не потеряет Сочи, куда россияне могут добраться из любой точки страны на самолете. Среди популярных авианаправлений он выделил Карелию, Алтай и Байкал.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о росте цен на внутренние поездки по стране. Первыми подорожали перелеты в Санкт-Петербург и Калининград, передает телеканал «360».