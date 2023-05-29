РСТ назвал самые популярные направления для летнего отпуска у россиян

По его словам, часто жители России выбирают доступные по расположению курорты. Самыми популярными стали Московская и Ленинградская области, куда отправится большинство граждан. Эксперт отметил, что многие россияне при выборе ориентируются на транспортную доступность, чтобы можно было легко добраться на машине.